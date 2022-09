Peito de frango recheado com queijo brie e molho de manga e torta de batata gratinada

Molho

1 - Descasque as mangas e tire a polpa.

2 - Leve-as ao liquidificador e bata com a água até obter um creme.

3 - Transfira para uma frigideira funda média. Assim que ferver, junte o mel e a pitada de sal. Deixe engrossar e reserve.

Frango

4 - Com um martelo de carne, bata o frango até ficar fininho.

5 - Disponha o queijo brie numa ponta do frango e enrole como se fosse rocambole. Prenda as pontas com palitos.

6 - Bata os ovos, passe o frango enrolado no ovo e na farinha de rosca.

7 - Quando o óleo estiver bem quente em uma panela pequena, coloque para fritar. Escorra.

Montagem

8 - Corte o frango ao meio, na diagonal. Disponha num prato raso, sobre o molho de manga.

Torta de batatas

9 - Descasque as batatas e fatie em lâminas bem finas.

10 - Em uma tigela, coloque o leite e sal a gosto e coloque as fatias de batatas.

11 - Fatie a cebola bem fina e reserve.

12 - Unte uma assadeira pequena com manteiga, e faça camadas com as batatas. Quando chegar no meio da assadeira, espalhe a cebola fatiada. Finalize com as batatas até completar a assadeira.

13 - Coloque o leite e cubra com papel-alumínio.

14 - Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos.

15 - Tire a assadeira do forno, remova o laminado, salpique o queijo parmesão e leve ao forno até gratinar.

