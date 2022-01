Peras com calda de especiarias são uma explosão de sabor

1 - Para a calda, misture o açúcar em uma panela com água quente, as especiarias e a baunilha.

2 - Descasque as peras e retire o interior central. Coloque-as na panela assim que a calda estiver fervendo.

3 - Deixe em fogo baixo por 30 minutos ou até que estejam macias. Desligue o fogo e deixe as frutas esfriando na calda para encorpar ainda mais o sabor. Uma dica é servir as peras com sorvete de baunilha.