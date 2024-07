Tofu empanado na airfryer crocante e delicioso

1 - Em uma tigela média, coloque as fatias de tofu, o shoyu, o limão e a páprica. Mexa delicadamente. Cubra e deixe na geladeira por 3 horas, virando na metade do tempo.

2 - Retire da geladeira, passe cada fatia pela farinha de aveia, pelo ovo e pela farinha panko, previamente misturada ao azeite.

3 - Acomode, aos poucos, na cesta da air fryer e leve a 180 graus, pré-aquecida, por 10 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourar. Retire da fritadeira e sirva.

Dica

Se preferir, prepare a receita no forno. Em uma assadeira média, untada, disponha os tofus e leve ao forno médio (200 graus), pré-aquecido, por 30 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourar. Retire do forno e sirva.

