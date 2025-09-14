Pernil à brasileira: uma delícia para o domingo em família

Coloque dentro do saquinho o pernil, a castanha e a banana-da-terra.

Abre a embalagem e coloque o tempero dentro do saquinho.

Feche o saquinho bem com o lacre incluso na embalagem e misture suavemente.

Disponha em um refratário, leve ao forno médio (180 graus) por 1 hora. Retire do forno, corte cuidadosamente o saquinho plástico e sirva em seguida.