sabor da tradição

Pernil à brasileira: uma delícia para o domingo em família

Receita: Receitas Knorr
14 set 2025 às 10:30

Reprodução/ Receitas KNORR BR
Tempo de Preparo Rendimento
0h 60 min
10 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 saquinho 'meu assado' sabor alho e cebola
  • 1 kg de pernil suíno sem osso
  • 6 castanhas-do-pará picadas grosseiramente
  • 2 bananas-da-terra fatiadas em rodelas
Modo de preparo

Coloque dentro do saquinho o pernil, a castanha e a banana-da-terra.

Abre a embalagem e coloque o tempero dentro do saquinho.

Feche o saquinho bem com o lacre incluso na embalagem e misture suavemente.

Disponha em um refratário, leve ao forno médio (180 graus) por 1 hora. Retire do forno, corte cuidadosamente o saquinho plástico e sirva em seguida.

Receitas especial Pernil Pernil suíno brasilidade

