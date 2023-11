Picolé de achocolatado com coco

1 - Em um recipiente médio, misture o achocolatado com três colheres de sopa de coco.

2 - Coloque em formas de picolé e leve ao congelador por 5 horas.

3 - Derreta o chocolate no micro-ondas. Coloque 15 segundos, retire, misture e vá repetindo a operação para não queimar.

4 - Tire os picolés do congelador, mergulhe no chocolate derretido e passe no coco.

