Picolé de Gelatina: sobremesa rápida e saudável para refrescar a criançada

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 20 min
|
10 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
Hidrate dois envelopes de gelatina incolor de acordo com a instruções da embalagem.
Dissolva a primeira gelatina com sabor em 250 ml de água quente.
Adicione a gelatina incolor hidratada e finalize com 250 ml de água fria.
Repita o processo com o outro sabor.
Unte um molde de plástico para sorvete de palito com óleo vegetal, cubra com água e escorra.
Deixe o molde virado para baixo até sair o excesso de água.
Coloque uma porção da primeira gelatina ainda líquida até a metade do molde, adicione pedaços de frutas e leve ao congelador por de 5 a 6 minutos.
Retire do freezer, complete com a outra gelatina e leve a geladeira cerca de 10 minutos ou até que firme levemente.
Insira o palito quase até o final da forma e volte a resfriá-lo por pelo menos 5 horas. Retire do molde e sirva gelado.
