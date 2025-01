Picolé de melancia e kiwi com iogurte

1 - No liquidificador, bata a melancia (sem sementes) com o suco de limão e o açúcar.

2 - Deixe descansar para reduzir a espuma. Preencha até ¾ das formas de picolé e leve ao freezer por 30 minutos.

3 - Misture o iogurte com o açúcar e faça uma camada sobre os picolés. Leve novamente ao freezer.

4 - Bata os kiwis com o açúcar e a água no liquidificador. Complete as formas com essa mistura e leve ao freezer por mais 6 horas.

5 - Desenforme e sirva.

Rendimento: 13 picolés.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Picolé de achocolatado com coco

Receita de picolé caseiro para o calor!

Picolé saudável