Pimentões recheados com arroz e legumes

1 - Corte os pimentões ao meio, no sentido do comprimento. Tire as sementes e cozinhe em água fervente por 5 minutos. Escorra e reserve.

2 - Doure a cebola no azeite em uma panela média. Adicione o arroz e o sal, misture por 2 minutos e coloque a água fervente. Quando começar a secar, junte as ervilhas, o milho e o molho.

3 - Recheie os pimentões com o arroz e leve ao forno médio (180℃) pré-aquecido por cerca de 15 minutos até aquecer bem. Retire, salpique a salsa e sirva.

Calorias: 270 a porção

