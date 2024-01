Poke com frango, quinoa, frutas, chips de mandioca e couve crispy ao molho especial

Mix de folhas

1 - Higienize em solução clorada duas folhas de cada variedade de alface (crespa, americana e roxa) e corer em pequenos quadrados. Reserve em geladeira)

Quinoa

2 - Cozinhe em fogo brando em uma panela com água até ficar macia. Escorra e guarde em geladeira.

Frango

3 - Tempere com um dente de alho amassado, uma pitada de sal, uma colher de café de colorau. Cozinhe em panela de pressão, desfie e reserve em geladeira.

Frutas

4 - Lave bem, retire a casca e corte em cubos pequenos.

Pepino

5 - Higienize em solução clorada. Corte em fatias bem fininhas com a faca ou fatiador.

Cenoura

6 - Lave e retire a "casca". Rale e deixe em geladeira.

Tomates-cereja

7 - Lave e higienize em solução própria e corte no sentido longitudinal.

Chips de mandioca

8 - Fatie a mandioca em lâminas finas e frite em óleo de preferência de algodão ou de boa qualidade até dourar. Escorra bem e reserve.

Couve crispy

9 - Lave duas folhas de couve, seque bem e corte em fatias bem finas. Frite em óleo quente, escorra muito bem e deixe em papel toalha. Reserve.

Cebola roxa

10 - Lave, descasque, corte em quatro, fatiar no fatiador manual em finas lâminas e reserve.

Cebolinha

11 - Lave, esterilize e corte em rodelas fininhas.

Montagem

12 - Coloque na base da tigela o mix de folhas e a quinoa. Em uma das laterais, distribua as frutas, a cenoura e o pepino e tomate e, na outra, os chips de mandioca e crispy de couve. Coloque o frango no meio do bowl e por cima, a cebola roxa, cebolinha, amendoim e gergelim. Finalize com o molho - o quanto quiser.

Molho

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe e sirva.

