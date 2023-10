Polvo à lagareiro é uma receita de sucesso garantido

1 - Em uma panela grande, aqueça água abundante com uma cebola cortada ao meio, um limão espremido, uma folha de louro, 5 lâminas de gengibre e uma cenoura cortada em quatro partes.

2 - Lave bem o polvo e escalde mergulhando 3 ou 4 vezes na água já fervendo.

3 - Deixe o polvo cozinhar em fogo baixo, para que a ebulição da água não solte as ventosas e a pele. Cozinhe por 50 minutos e reservar.

Acompanhamentos

4 - Cozinhe os brócolis no vapor até ficar macio. Bate no liquidificador com 80g de manteiga até virar um purê bem fino.

5 - Corte as batatas ao meio e doure na manteiga com alecrim, sal e pimenta.

6 - Asse uma cabeça de alho e confite alguns tomates no forno.

Finalização

7 - Grelhe o polvo pré-cozido com o azeite, páprica, sal e pimenta a gosto.

8 - Monte o prato com uma porção do purê de brócolis, as batatas douradas, o alho assado e os tomates confitados. Coloque o polvo sobre as guarnições.

