Bem completo

Prato Feito com linguiça acebolada com mix de pimentões

Receita: Sadia
13 fev 2025 às 12:00

Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
0h 35 min
4 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • LINGUIÇA
  • 1 embalagem de linguiça toscana
  • 2 colheres(sopa) de margarina com sal
  • 1 cebola média em tiras
  • ½ pimentão-amarelo em tiras
  • ½ pimentão-vermelho em tiras
  • ½ pimentão-verde em tiras
  • ACOMPANHAMENTO
  • 4 xícaras (chá) de arroz branco cozido
  • 3 xícaras (chá) de feijão cozido
  • Farofa a gosto
Modo de preparo

Linguiça 

1 - Pré-aqueça a air fryer a 180°C por 10 minutos. 

2 - Coloque as linguiças e deixe por 15 minutos ou até que estejam cozidas e levemente douradas.  

3 - Quando estiverem mornas, corte em rodelas e reserve. 

4 - Em uma panela média, derreta a margarina em fogo médio. 

5 - Adicione a cebola, refogue por 1 minuto e coloque os pimentões.

6 - Cozinhe por 5 minutos e adicione a linguiça. 

7 - Misture bem e reserve. 

Acompanhamento 

8 - Distribua o arroz, o feijão e as linguiças no prato e sirva com a farofa. 

9 - Sirva.

