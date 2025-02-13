Prato Feito com linguiça acebolada com mix de pimentões

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 35 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
Linguiça
1 - Pré-aqueça a air fryer a 180°C por 10 minutos.
2 - Coloque as linguiças e deixe por 15 minutos ou até que estejam cozidas e levemente douradas.
3 - Quando estiverem mornas, corte em rodelas e reserve.
4 - Em uma panela média, derreta a margarina em fogo médio.
5 - Adicione a cebola, refogue por 1 minuto e coloque os pimentões.
6 - Cozinhe por 5 minutos e adicione a linguiça.
7 - Misture bem e reserve.
Acompanhamento
8 - Distribua o arroz, o feijão e as linguiças no prato e sirva com a farofa.
9 - Sirva.
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:
Que tal uma linguiça recheada com vinagrete e queijo?
Linguiça recheada com purê de alho
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas