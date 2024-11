Pretzel doce coberto com chocolate e nozes

1 - Misture em uma vasilha a farinha, o fermento e o açúcar.

2 - Junte o leite, abra um espaço no centro e coloque o ovo. Bata brevemente com um garfo para facilitar na hora de incorporar.

3 - Adicione a manteiga em temperatura ambiente, o sal até obter uma massa.

4 - Transfira para uma bancada enfarinhada e sove por 10 min. Faça uma bola, cubra com um pano e deixe descansar por 1h.

5 - Divida a massa ao meio, coloque uma das partes em uma vasilha untada, cubra com plástico e deixe na geladeira enquanto molda a outra parte. Assim, a fermentação da massa fica controlada.

6 - Abra a massa com um rolo e faça 4 tiras de 60g cada. Enrole cada uma, forme um U e junte as duas pontas, torcendo-as duas vezes para dentro e colando com água cada ponta em uma extremidade da base do pretzel. Repita o processo com a massa armazenada. Essa massa rende cerca de 8 unidades.

7 - Banhe os pretzels em uma mistura de água morna e bicarbonato de sódio para que eles fiquem com a cor e textura características.

8 - Coloque sobre um pano para secar o excesso de água e acomode-os em assadeiras antiaderentes ou untadas e enfarinhadas.

9 - Asse no forno pré-aquecido a 200°C por 15min ou até dourar.

10 - Pincele-os com manteiga derretida e finalize com chocolate meio amargo derretido e pedacinhos de nozes.

11 - Os doces prontos podem ser armazenados em um pote fechado por até 3 dias em temperatura ambiente. Congelados, duram até 30 dias.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Receita de pretzel

Pretzel salgado... fácil, rápido e saboroso!

Pretzel com massa sequinha e cobertura de glacê de limão... Experimente essa delícia!