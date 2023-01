Pudim de leite com açúcar mascavo

1 - Dissolva o açúcar mascavo com a água, coloque no fundo da fôrma do pudim e reserve até esfriar para poder colocar a massa.

2 - Bata no liquidificador todos os ingredientes da massa de 3 a 4 minutos. Coloque na fôrma do pudim e cubra com papel alumínio. Leve em banho maria a 250º ate enfiar o palito e ver que saiu sequinho (mais ou menos 1h e meia)

3 - Espere esfriar, coloque na geladeira, desinforme. coloque ameixa ou passas se desejar.

4 - Pronto, agora é só saborear bem geladinho!