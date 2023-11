Pudim de pão com creme de leite, licor e especiarias para aproveitar as sobras amanhecidas

1 - Em uma tigela média, bata os ovos e as gemas com ⅔ de xícara de chá de açúcar, o leite, o creme de leite, a canela, a noz-moscada e o licor até ficar homogêneo.

2 - Pique os pães e junte-os à mistura, deixando molho por 20 a 30 minutos ou até que absorvam bem o líquido.

3 - Unte um refratário médio com a manteiga e coloque a massa. Polvilhe com o restante do açúcar.

4 - Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 40 minutos.

