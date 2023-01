Purê de banana-da-terra super cremoso

1 - Descasque e corte as bananas em rodelas bem finas, transfira para uma tigela, acrescente com o caldo do limão e reserve;

2 - Descasque e corte bem fino a cebola;

3 - Coloque a manteiga em fogo baixo, quando derreter, acrescente a cebola e jogue uma pitada de sal. Refogue até dourar;

4 - Acrescente sua mistura de banana e caldo de limão e misture bem;

5 - Jogue água, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar em fogo baixo por 5 minutos com a panela tampada. Vá mexendo de vez em quando até as bananas ficarem macias;

6 - Desligue o fogo e bata as bananas na própria panela até virar um purê bem liso (você pode fazer com uma colher de pau para ter uma textura mais rústica).