Purê de batata com queijo e ervas para incrementar o jantar

1- Coloque as batatas já cozidas e descascadas, ainda quentes, no processador equipado com a faca picadora;

2- Junte a manteiga e o leite às batatas;

3- Bata bem até que se forme um purê cremoso e sem pedaços;

4- Acrescente o parmesão, as ervas, o sal e a noz-moscada;

5- Bata por mais 1 minuto e estará pronto;

6- Sirva em seguida com mais parmesão e ervas por cima.