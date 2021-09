Queijo coalho traz mais sabor para o pão pizza

Faça a massa: em uma tigela grande, coloque o leite, o óleo, o sal, o açúcar e o fermento e misture. Junte, aos poucos, a farinha de trigo e o tempero, e mexa.

Sove a massa por 5 minutos, ou até obter uma massa homogênea e elástica.

Com as mãos levemente untadas com óleo, forre uma assadeira retangular alta (20 x 30 x 5 cm), untada e enfarinhada, com a massa.

Cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 30 minutos.

Regue com o azeite e disponha a polpa de tomate previamente misturada com o tempero, deixando uma borda de 1 cm.

Espalhe o presunto, a muçarela e o queijo de coalho. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 50 minutos, ou até dourar a superfície e o pão estar assado. Retire do forno e sirva em seguida.