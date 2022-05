Quer inovar? Faça essa galinhada no tucupi

1- Pique a cebola, os pimentões e o tomate em cubinhos. Em uma panela, doure os frangos temperados com sal, pimenta e um pouco de açúcar;

2- Retire e reserve. Refogue a cebola e os pimentões com páprica, sal, pimenta e açafrão. Adicione 1 xícara de arroz e 1 xícara do tucupi;

3- Volte com o frango para ele cozinhar no preparo. No final adicione o tomate picado e o cheiro verde.