Quiche de escarola e tomate cereja para o jantar

Massa

1- Num recipiente, coloque a farinha, a margarina, o creme de leite, as gemas e o sal. Mexa com as mãos até formar uma massa lisa;

2- Abra a massa em uma superfície enfarinhada e forre uma assadeira redonda de fundo falso.

Recheio

3- Em uma panela, refogue a cebola e, em seguida, a escarola em tiras e reserve;

4- Misture o creme de leite com o leite e os ovos até ficar homogêneo. Adicione a escarola e tempere com sal e a noz moscada;

5- Despeje o recheio sobre a massa. Posicione os tomates cerejas em cima do recheio e polvilhe o queijo ralado;

6- Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 a 15 minutos e, logo após, sirva.