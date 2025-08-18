Pesquisar

Cozinha sustentável

Ragu de churrasco: uma boa maneira de aproveitar as sobras do domingo

Receita: Ajinomoto
18 ago 2025 às 11:00

Foto: Reprodução/Ajinomoto
Tempo de Preparo Rendimento
0h 30 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 1 dente de alho grande picado
  • 1 cebola pequena picada (100 g)
  • 400 g de sobras de churrasco picadas
  • 1 xícara (chá) de polpa de tomate (200 g)
  • 2 tomates médios, bem maduros, picados (300 g)
  • Meia cenoura média picada (75 g)
  • 1 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça, sem sementes, picada
  • 4 colheres (sopa) de vinho tinto seco (60 ml)
  • Sal a gosto
Modo de preparo

1. Em uma panela média, coloque azeite e leve ao fogo alto para aquecer;

2. Junte o alho e a cebola, e refogue por 2 minutos ou até dourar;

3. Acrescente as sobras de churrasco, e refogue até envolver completamente;

4. Adicione a polpa de tomate, o tomate, a cenoura, a pimenta, o vinho, sal a gosto e misture;

5. Deixe cozinhar em fogo baixo por 20 minutos, ou até o molho encorpar;

6. Retire do fogo e sirva em seguida.

