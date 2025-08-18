Ragu de churrasco: uma boa maneira de aproveitar as sobras do domingo

BONDE DE GARFO
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 30 min
6 porções
|Preparo Fácil
1. Em uma panela média, coloque azeite e leve ao fogo alto para aquecer;
2. Junte o alho e a cebola, e refogue por 2 minutos ou até dourar;
3. Acrescente as sobras de churrasco, e refogue até envolver completamente;
4. Adicione a polpa de tomate, o tomate, a cenoura, a pimenta, o vinho, sal a gosto e misture;
5. Deixe cozinhar em fogo baixo por 20 minutos, ou até o molho encorpar;
6. Retire do fogo e sirva em seguida.
