​Ricota vegana​ de castanha-de-caju fica pronta em 20 minutos!

1 - Deixe as castanhas de molho por 12 horas. Vá trocando a água durante o processo.

2 - Escorra a água e leve ao processador com o azeite. Bata até ficar com uma consistência de areia molhada.​

3 - Em uma panela média, leve o leite de soja ao fogo médio. Quando ferver, desligue, regue com o suco de limão, tempere com sal e aguarde coalhar por 10 minutos.​

4 - Use um coador de pano para escorrer por uns 10 minutos. Misture o leite coalhado com a castanha batida. Se quiser, tempere com ervas ou especiarias. Sirva.​

