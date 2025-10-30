Risoni ao pesto na marmita é perfeito para quem deseja praticidade e comer bem

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 10 min
|
3 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1 - Aqueça bem uma frigideira e adicione o azeite. Refogue a cenoura até ficar macia e levemente dourada. Reserve em um recipiente.
2 - Na mesma frigideira refogue a abobrinha e os aspargos até ficarem “al dente”. Volte a cenoura, adicione o frango desfiado e o caldo sabor galinha. Refogue por mais 1 minuto e reserve.
3 - Bata a rúcula com o azeite no liquidificador para fazer o pesto de rúcula. Reserve.
4 - Cozinhe o risoni, seguindo as instruções da embalagem.
5 - Escorra o excesso de água e misture o risoni com os legumes e frango, os tomates cereja e o pesto de rúcula.
6 - Sirva quente ou frio. Guarde em potes herméticos para levar como marmita.
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas