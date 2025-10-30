Risoni ao pesto na marmita é perfeito para quem deseja praticidade e comer bem

1 - Aqueça bem uma frigideira e adicione o azeite. Refogue a cenoura até ficar macia e levemente dourada. Reserve em um recipiente.

2 - Na mesma frigideira refogue a abobrinha e os aspargos até ficarem “al dente”. Volte a cenoura, adicione o frango desfiado e o caldo sabor galinha. Refogue por mais 1 minuto e reserve.

3 - Bata a rúcula com o azeite no liquidificador para fazer o pesto de rúcula. Reserve.

4 - Cozinhe o risoni, seguindo as instruções da embalagem.

5 - Escorra o excesso de água e misture o risoni com os legumes e frango, os tomates cereja e o pesto de rúcula.

6 - Sirva quente ou frio. Guarde em potes herméticos para levar como marmita.