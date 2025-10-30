Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Rápido e delicioso!

Risoni ao pesto na marmita é perfeito para quem deseja praticidade e comer bem

Receita: Receitas Knorr
30 out 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Foto: Helena de Castro
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 10 min
3 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 maço de rúcula
  • 3/4 xícaras (chá) de azeite de oliva extravirgem
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 abobrinha italiana cortada em cubos
  • 5 aspargos verdes frescos cortados em quatro partes
  • 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher (chá) de caldo sabor galinha
  • 10 tomates cereja cortado em quatro partes
  • 1 xícara (chá)de macarrão risoni
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1 - Aqueça bem uma frigideira e adicione o azeite. Refogue a cenoura até ficar macia e levemente dourada. Reserve em um recipiente.

2 - Na mesma frigideira refogue a abobrinha e os aspargos até ficarem “al dente”. Volte a cenoura, adicione o frango desfiado e o caldo sabor galinha. Refogue por mais 1 minuto e reserve.

3 - Bata a rúcula com o azeite no liquidificador para fazer o pesto de rúcula. Reserve.

4 - Cozinhe o risoni, seguindo as instruções da embalagem.

5 - Escorra o excesso de água e misture o risoni com os legumes e frango, os tomates cereja e o pesto de rúcula.

6 - Sirva quente ou frio. Guarde em potes herméticos para levar como marmita.

Cadastre-se em nossa newsletter

Risoni molho pesto Lista de receitas Receitas comida comida boa

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas