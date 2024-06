Risoto de queijo brie, aspargos e limão-siciliano

Manteiga de ervas

1 - Em uma frigideira média, derreta a manteiga em fogo médio.

2 - Adicione o alecrim, a sálvia e o tomilho. Mexa bem.

3 - Tempere com sal e pimenta. Misture e reserve.

Recheio de brie e figos

4 - Em uma tigela média, coloque o brie processado e os figos picados. Misture bem. Reserve.

Massa

5 - Em uma tigela grande, coloque a farinha, a sêmola e o sal. Misture bem.

6 - Faça um buraco no meio e coloque os ovos no centro.

7 - Vá agregando com um garfo e depois, com as mãos. Misture até obter uma bola lisa e homogênea.

8 - Coloque em um recipiente fechado e deixe por 20 minutos.

9 - Pegue um pedaço da massa, polvilhe farinha o quanto for necessário e abra na máquina de massa, seguindo instrução do fabricante.

10 - Faça tiras de massas do tamanho e largura da forma de ravioli.

11 - Pegue a massa na forma de ravioli, recheie, pincele um pouco de água para grudar e feche com outra tira de massa.

12 - Aperte bem e, com um rolo, passe por cima da massa, certificando-se que irá vedar bem.

13 - Retire os raviólis das formas e repita o processo até finalizar massa e recheio.

14 - Coloque água em uma panela grande e leve ao fogo alto para ferver.

15 - Adicione sal e os raviólis.

16 - Cozinhe por 3 minutos, retire e coloque na frigideira de manteiga e ervas.

17 - Aqueça por 2 minutos e sirva com os figos grelhados (opcional).

