Ravioli ao molho pomodoro do chef Isaias Soares

Massa

1 - Em uma tigela grande, misture a farinha e a semolina.

2 - Em uma tigela pequena, quebre um ovo e separe as gemas, uma de cada vez e pese para fechar a receita correta italiana.

3 - Transfira as gemas para o centro da tigela com farinha. Com um garfo, mexa só as gemas para misturá-las, com movimentos circulares do centro para a borda da tigela, em sentido horário.

4 - Assim que incorporar, misture e amasse com a mão até obter uma bola. Leva para uma bancada e amasse até ficar lisa. O procedimento leva de 15 a 20 minutos. Embale com filme plástico e deixe descansar em temperatura ambiente por 30 a 40 minutos.

5 - Polvilhe a bancada com farinha. Coloque a massa na bancada e, com uma espátula, divida em 4 partes para que fique mais fácil de abrir.

6 - Polvilhe mais farinha na mesa e, com o rolo, abra uma das partes formando um retângulo de 40 cm x 20 cm. A massa deve ficar bem fina, com 2 mm de espessura.

7 - Para o ravioli, corte pedaços de 6,5 cm por 6,5 cm.

8 - Para rechear, coloque o creme de muçarela em uma manga de confeitar, coloque o recheio e sobreponha um pedaço da massa sobre o outro, formando o ravioli, que pode ser fechado com um garfo.

9 - Leve ao fogo alto uma panela grande com cerca de 7 litros de água para ferver. Coloque duas colheres de sal (se desejar) e a massa. Cozinhe de 4 a 6 minutos.

Molho

10 - Coloque a água no liquidificador e os tomates dividido em quatro. Acione o modo pulsar por 1 minuto (só para picar o tomate em pedaços pequenos) e reserve.

11 - Leve uma frigideira média ao fogo com a manteiga e o manjericão para saborizar por 30 a 40 segundos.

12 - Junte o molho de tomate triturado, o tomate picado e o açúcar. Adicione o sal, o alho moído, o orégano e o lemon pepper. A cada ingrediente colocado, misture bem. Deixe por 8 minutos.

13 - Com o molho finalizado, acrescente um fio de azeite.

14 - Sirva cada prato com seis raviolis e molho à vontade.

