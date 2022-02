Rocambole de carne é perfeito para o jantar

1- Misture a carne, a cebola, o sal, a pimenta e o ovo e vá adicionando a aveia até que fique uma massa firme. Reserve;

2- Para o recheio, misture o palmito picado, a cenoura, o pimentão e a salsa;

3- Abra a massa de carne sobre um plástico em formato retangular untado com 1 fio de azeite. Espalhe o recheio por cima e enrole, apertando bem;

4- Coloque em uma assadeira untada com azeite, pincele com o restante do azeite e leve ao forno médio (180℃), preaquecido por cerca de 30 minutos. Retire, espere amornar e corte em fatias. Sirva.

Dica

Para evitar que o rocambole de carne abra durante o cozimento, aperte a parte de cima, central com as 2 mãos, formando um montinho central.