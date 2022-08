Rocambole de frango dessossado

1 - Abra o frango sobre uma tábua com uma faca grande e lisa, bem afiada. Tire as asas e recorte as partes maiores (como peito e coxas) e distribua pelo frango para deixar mais homogêneo. Tempere a gosto.

2 - Recheie uma das laterais com as linguiças defumadas, o queijo coalho e palitos de cenoura. Tempere com a sálvia picada. Enrole o frango como se fosse um rocambole. Amarre bem com barbantes a cada 3 ou 4 dedos.

3 - Em uma tigela, coloque a maionese, a mostarda e a salsa picada, misture tudo e reserve.

4 - Pré-aqueça o forno a 200ºC. Em uma forma funda, distribua as batatas formando uma cama. Tempere com um pouco de sal, coloque o rocambole de frango, pincele com a maionese temperada. Cubra com papel-laminado.

5 - Leve ao forno e asse por 1 hora. Tire o papel-alumínio e pincele tudo mais uma vez com a mistura de maionese. Asse por mais 30 minutos para dourar.

6 - Sirva cortando-o em fatias e as batatas como acompanhamento.

