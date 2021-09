Salada de grãos com molho pesto

Lave as folhas de manjericão e reserve.

No copo do processador (ou mixer ou liquidificador) acrescente as nozes, o azeite, o parmesão, o dente de alho e pulse.

Junte o manjericão e processe até obter uma pasta homogênea.

Distribua em dois potes com tampa, cubra com a salada de grão de bico, já escorrida, e por cima, coloque a cenoura e a beterraba.

Feche os potes e disponha na geladeira até o momento de servir.