Salada tropical com abacaxi e ricota fresca

1 - Em uma tigela pequena, misture a ricota, o abacaxi, as passas e a hortelã.

2 - Cubra e refrigere até a hora de servir.

3 - Retire o miolo das maçãs, divida-as em quatro partes sem descascá-las e corte-as em fatias finas.

4 - Forre um dos lados de um prato com as folhas de alface.

5 - Arrume no centro uma porção da mistura de ricota, coloque em volta as fatias de maçãs e polvilhe com as nozes.

6 - Enfeite com raminhos de hortelã e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Salada Caesar é uma boa pedida

Salada com molho e cestinha de parmesão

Salada de macarrão à primavera garante refeição leve