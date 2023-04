Salmão assado no bordo com amêndoas picadas

1 - Pré-aqueça o forno a 220°C.

2 - Forre uma assadeira quadrada de 20 x 20 cm com papel manteiga. Coloque os quatro filés de salmão na assadeira, deixando 1 cm entre os pedaços.

3 - Pique as amêndoas à mão ou use um liquidificador manual (leva apenas alguns segundos com um liquidificador manual). Distribua as amêndoas picadas uniformemente sobre os filés.

4 - Em uma tigela pequena, misture o xarope de bordo, o suco de laranja, o suco de limão, o molho de soja e o alho amassado. Use uma colher para regar delicadamente a marinada por cima de cada filé.

5 - Asse o salmão por cerca de 15 a 20 minutos ou até que o peixe esteja pronto. Enquanto o peixe estiver assando, regue com a marinada pelo menos uma ou duas vezes. Ao retirar o peixe da frigideira, deixe o restante da marinada e descarte. Sirva o peixe com arroz integral e uma salada verde ou legumes.