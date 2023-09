Salmão grelhado ao molho de maracujá

1 - Tempere o salmão com o sal e a pimenta. Reserve.

2 - Aqueça uma frigideira média e derreta a manteiga.

3 - Adicione o salmão e doure de todos os lados. Retire-o ainda cru por dentro.

4 - Coloque o maracujá na frigideira com o açúcar. Deixe dourar e adicione o suco de laranja.

5 - Deixe ferver e volte com as postas de salmão para a frigideira para finalizar o cozimento. Espere que a calda estar no ponto desejado e que o salmão esteja dourado por fora e ainda mal passado por dentro.

6 - Sirva acompanhado de couscous com frutas secas.

