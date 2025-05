Sanduíche de joaninha com cream cheese e muçarela

1 - Corte os pães ao meio e use a parte de cima.

2 - Misture o cream cheese e o molho.

3 - Distribua entre as metades de pão.

4 - Coloque-os em uma bandeja forrada com a alface.

Montagem

5 - Corte uma fatia pequena de cada tomate no sentido do comprimento.

6 - Acomode a outra parte maior sobre cada rodela de muçarela para fazer o corpo.

7 - Corte uma fatia da azeitona no sentido do comprimento e prenda no tomate com um palito.

8 - Para fazer o olho, pegue um saco de plástico, coloque um pouco do creme do sanduíche, corte a ponta e faça 2 pingos na azeitona. No centro, coloque os cravos da índia.

9 - Decore com o manjericão e sirva.

Dica

Com a parte que sobrou dos pães, faça torradas

Calorias: 210 a porção

