Avocado toast: aprenda a fazer a torrada com abacate que Giovanna prepara no BBB24

1 - Em uma frigideira pequena antiaderente, toste o pão dos dois lados até que fique firme e levemente crocante.

2 - Em uma tigela pequena, tempere o abacate com sal, pimenta, limão. Amasse com um garfo. Pode temperar com outros condimentos e temperos que preferir, como páprica, cheiro-verde, orégano.

3 - Prepare o ovo a gosto na frigideira.

4 - Para montar, espalhe a pasta de abacate no pão, acomode o ovo e finalize com lascas de queijo.

