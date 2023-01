Sanduíche de peru com creme de queijo

1. Passe manteiga em um dos lados das duas fatias de pão. Aqueça uma frigideira antiaderente e doure a parte do pão com manteiga. Vire do outro lado, o sem manteiga, e deixe por uns 30 segundos. Retire do fogo.

2. Para montar o sanduíche, pegue uma fatia do pão dourado e passe bastante creme de queijo sobre ela. Por cima, arrume duas fatias enroladinhas do presunto. Depois alface e duas rodelas de tomate temperados com um pouquinho de pimenta moída na hora. Termine a sequência com duas fatias dobradas de peito de peru, mais duas fatias de tomate e por cima de tudo a outra fatia de pão dourado.