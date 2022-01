1- Em uma tigela média, coloque o frango desfiado, o tempero, o sal e o cream cheese. Misture até dissolver o frango com o cream cheese;

2- Monte os sanduíches: sobre metade das fatias de pão, disponha o frango, a cenoura e a rúcula;

3- Regue com azeite e feche os sanduíches com as fatias de pão restantes. Sirva em seguida.