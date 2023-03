Sardinha à portuguesa é prática e deliciosa

1 - Em uma tigela média, junte a sardinha, um sachê do tempero e metade do sal. Misture, cubra com filme-plástico e deixe na geladeira por 30 minutos.

2 - Em uma tigela pequena, misture o azeite, o tempero e o sal restantes.

3 - Em um refratário médio (20 x 30 cm) untado com azeite, disponha camadas com metade da batata, do peixe, do tomate, da cebola, do pimentão, da azeitona e regue com metade do azeite temperado. Repita o processo com os ingredientes restantes.

4 - Distribua o ovo em rodelas e leve ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, por 40 minutos, ou até que os legumes fiquem macios. Tire do forno e sirva em seguida.

