RECEITA DA VOVÓ

Sequilhos: O sabor da infância que derrete na boca

Receita: Maizena
26 set 2025 às 11:00

Tempo de Preparo Rendimento
h 20 min
20 porções
Preparo Fácil
Baixo colesterol
Ingredientes

  • 250 g de margarina culinária ou manteiga sem sal
  • 2 gemas de ovo grandes
  • 1 xícara açúcar (187,5g)
  • 500 gramas Amido de Milho
  • 1 xícara coco ralado (85g)
Modo de preparo

Unte e enfarinhe duas assadeiras grandes (40 x 28 cm) e reserve.

 

Em uma tigela, coloque a margarina culinária, as gemas e o açúcar.

 

Misture até obter um creme liso.

 

Acrescente o amido de milho aos poucos e amasse delicadamente com a ponta dos dedos até que a massa fique homogênea.

 

Junte o coco ralado e misture bem.

 

Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).

 

Enrole bolinhas ou faça cordões grossos com a massa e corte sequilhos com aproximadamente 3 cm de comprimento.

 

Pressione a superfície de cada um com um garfo.

 

Coloque-os nas assadeiras reservadas, com espaço de 2 cm entre eles.

 

Leve ao forno por 20 minutos ou até dourarem levemente.

 

Sirva-os frios.

doce Café da manhã café da tarde receita rapida receita simples

