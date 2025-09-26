Sequilhos: O sabor da infância que derrete na boca

Unte e enfarinhe duas assadeiras grandes (40 x 28 cm) e reserve.

Em uma tigela, coloque a margarina culinária, as gemas e o açúcar.

Misture até obter um creme liso.

Acrescente o amido de milho aos poucos e amasse delicadamente com a ponta dos dedos até que a massa fique homogênea.

Junte o coco ralado e misture bem.

Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).

Enrole bolinhas ou faça cordões grossos com a massa e corte sequilhos com aproximadamente 3 cm de comprimento.

Pressione a superfície de cada um com um garfo.

Coloque-os nas assadeiras reservadas, com espaço de 2 cm entre eles.

Leve ao forno por 20 minutos ou até dourarem levemente.

Sirva-os frios.