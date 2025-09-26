Sequilhos: O sabor da infância que derrete na boca

Pesquisar
Unte e enfarinhe duas assadeiras grandes (40 x 28 cm) e reserve.
Em uma tigela, coloque a margarina culinária, as gemas e o açúcar.
Misture até obter um creme liso.
Acrescente o amido de milho aos poucos e amasse delicadamente com a ponta dos dedos até que a massa fique homogênea.
Junte o coco ralado e misture bem.
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Enrole bolinhas ou faça cordões grossos com a massa e corte sequilhos com aproximadamente 3 cm de comprimento.
Pressione a superfície de cada um com um garfo.
Coloque-os nas assadeiras reservadas, com espaço de 2 cm entre eles.
Leve ao forno por 20 minutos ou até dourarem levemente.
Sirva-os frios.
