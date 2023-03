Sete receitas de patês fáceis que ficam prontas em 15 minutos

Azeitona

1 - Pique as azeitonas e misture com os demais ingredientes em uma tigela. É possível consumir uma parte e guardar o restante em um pote com tampa na geladeira.

Atum

2 - Misture tudo em um recipiente. Como o atum já é salgado, não é preciso colocar sal, mas, se desejar, acrescente um pouco de pimenta-do-reino moída na hora.

Queijo minas

3 - Amasse o queijo em uma vasilha e misture com o alho, azeite, sal e orégano. Acrescente a maionese e o queijo ralado até incorporar todos os ingredientes.

Pimentão

4 - No liquidificador, bata os pimentões, o azeite, a maionese molho tártaro e a ricota. Se achar que ficou espesso, adicione mais azeite ou molho. Quando estiver bem homogêneo, e transfira para um pote e sirva.

Ricota

5 - Leve ao liquidificador a hortelã, a ricota, a cebolinha, o azeite, o limão, sal e pimenta. Para garantir a cremosidade, acrescente a maionese. Bata até obter uma pasta.

Frango

6 - Bata o frango cozido no liquidificador com o azeite. Junte a maionese, a mostarda, sal, pimenta-do-reino, cebola ou alho se desejar. Misture bem e sirva.

Vegano

7 - Adicione no liquidificador o grão-de-bico, o tofu, o azeite, o limão espremido, sal, pimenta-do-reino. Quando todos os ingredientes estiverem incorporados, desligue, coloque em um pote e sirva.

