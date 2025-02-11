Sobrecoxa de frango com mel, mostarda, limão e legumes

ACOMPANHAMENTO CLÁSSICO
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 0 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
1 - Misture todos os ingredientes do tempero e deixe as sobrecoxas marinarem por 30 minutos.
2 - Distribua-as em uma assadeira média e leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, por 40 minutos, ou até dourarem.
3 - Refogue o alho e o alecrim no azeite e junte os vegetais. Tempere com sal e sirva com o frango.
Calorias: 370 a porção
