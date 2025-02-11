Sobrecoxa de frango com mel, mostarda, limão e legumes

1 - Misture todos os ingredientes do tempero e deixe as sobrecoxas marinarem por 30 minutos.

2 - Distribua-as em uma assadeira média e leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, por 40 minutos, ou até dourarem.

3 - Refogue o alho e o alecrim no azeite e junte os vegetais. Tempere com sal e sirva com o frango.

Calorias: 370 a porção

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Confira sete receitas à base de frango inspiradas em sete países asiáticos

Frango na cerveja

Frango xadrez fácil e delicioso