Bem caseiro

Sobrecoxa de frango com mel, mostarda, limão e legumes

Receita: Castelo
11 fev 2025 às 12:00

Tempo de Preparo Rendimento
1h 0 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 6 sobrecoxas de frango
  • TEMPERO
  • ¼ xícara (chá) de suco de limão
  • 2 colheres (sopa) de mostarda
  • 2 colheres (sopa) de mel
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 colher (chá) de sal
  • LEGUMES
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • Alecrim fresco a gosto
  • 2 batatas cozidas cortadas em 4
  • 2 cenouras cozidas cortadas em pedaços
  • 2 xícaras (chá) de buquês de brócolis cozidos
Modo de preparo

1 - Misture todos os ingredientes do tempero e deixe as sobrecoxas marinarem por 30 minutos.

2 - Distribua-as em uma assadeira média e leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, por 40 minutos, ou até dourarem.

3 - Refogue o alho e o alecrim no azeite e junte os vegetais. Tempere com sal e sirva com o frango.

Calorias: 370 a porção

