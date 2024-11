Sobrecoxa de frango marinada no shoyu recheada com linguiça e vegetais

Marinada

1 - Desosse as sobrecoxas. Coloque-as em um saco plástico

2 - Adicione o gengibre, o alho, o shoyu e o alecrim.

3 - Feche o saco, retirando o máximo de ar possível. Deixe em geladeira por 1 hora.

Recheio

4 - Com um papel-toalha, retire o excesso de marinada das sobrecoxas.

5 - Retire as peles das linguiças, adicione a pimenta, as raspas de limão, o alecrim, a sálvia e misture.

6 - Recheie o frango com a mistura de linguiça, as cenouras e as abobrinhas.

7 - Aqueça uma panela de ferro com um fio de azeite e cubra o fundo com alecrim.

8 - Coloque as sobrecoxas sobre o alecrim e deixe por alguns minutos.

9 - Leve para assar em forno médio por 30 minutos ou até dourar.

10 - Sirva com molho sweet chilli.

