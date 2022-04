Sobrou chocolate? Aprenda a fazer esse bolo de ovo de páscoa

1- Antes de iniciar o preparo, quebre as sobras dos ovos de chocolate em um pouco de farinha de trigo e reserve – esse passo é essencial para evitar que o chocolate fique concentrado no fundo da forma;

2- Para a massa, coloque no liquidificador o leite, o óleo, os ovos e o açúcar e bata. Depois, coloque em uma tigela e finalize adicionando a farinha de trigo aos poucos enquanto mistura;

3- Adicione, então, os pedaços de ovos de chocolate e misture. Finalize com o fermento e misture novamente;

4- Coloque a massa em uma forma untada por 40 minutos no forno preaquecido a 180° C;

5- Para a cobertura, derreta as sobras do ovo de chocolate e coloque o creme de leite aos poucos, sempre misturando. Depois é só jogar por cima do bolo pronto e servir!