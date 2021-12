Sobrou churrasco? Aprenda a fazer uma deliciosa salada de carne

1. Resfrie a carne por pelo menos 2 horas ou até por 1 dia

2. No recipiente em que for servir o prato, misture todos os outros ingredientes (menos sal, pois a carne do churrasco já costuma ser salgada).

3. Fatie a carne bem fina, removendo gorduras e tendões. Misture aos outros ingredientes e deixe na geladeira por pelo menos duas horas, para pegar gosto. Uma hora antes de servir, deixe a travessa em temperatura ambiente.