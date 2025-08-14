Pesquisar

Para os vegetariano

Sopa de grão-de-bico e legumes é uma ótima opção nos dias frios

Receita: Piracanjuba
14 ago 2025 às 11:00

Foto: Reprodução/Piracanjuba
Tempo de Preparo Rendimento
1h 40 min
7 porções
Vegetariano
Ingredientes

  • 500g de grão-de-bico
  • 1 folha de louro
  • 3 dentes de alho descascados
  • 1 cebola pequena sem casca
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 4 colheres (sopa) de salsinha
  • 1 cenoura
  • 3 tomates
  • 750ml de leite desnatado
  • Sal, pimenta do reino e cúrcuma a gosto
  • Queijo parmesão a gosto para servir
Modo de preparo

1. Cozinhe o grão-de-bico na panela de pressão com água, a folha de louro e 1 dente de alho amassado. Deixe cozinhar por 1h após começar a apitar. Depois, escorra e reserve os grãos cozidos;

2. Pique a cebola e os 2 dentes de alho, refogue em uma panela com azeite e reserve;

3. Em um liquidificador adicione a cebola, o alho, a salsinha, a cenoura, os tomates, metade do grão-de-bico cozido e o leite. Bata até ficar bem homogêneo;

4. Em uma panela grande coloque os legumes batidos e adicione o restante do grão-de-bico. Depois, cozinhe por alguns minutos;

5. Tempere com sal, pimenta do reino e cúrcuma;

6. Sirva com queijo parmesão.

sopa grão-de-bico legumes ensopado frio

