Strogonoff de carne é fácil e saboroso

1- Em uma frigideira grossa, de fundo largo e bordas altas, aqueça a manteiga e doure a cebola;

2- Com o fogo alto, doure também as tirinhas de carne na frigideira bem quente para que fiquem suculentas. Tempere com sal, pimenta e mostarda;

3- Esta etapa é opcional: coloque o conhaque em uma concha de metal (não pode ser plástica) e aproxime a concha da chama do fogão. Você notará que a bebida se incendiará;

4- Então, despeje o conhaque em chamas sobre as tirinhas de carne, flambando-as. Deixe que o fogo apague sozinho;

5- Junte os champignons e, ainda em fogo alto, refogue-os por alguns minutos, cuidando para que não percam o suco;

6- Adicione o extrato de tomate e, assim que abrir fervura novamente, finalize com o creme de leite fresco para formar um molho encorpado. Sirva em seguida, acompanhado de arroz branco e batata palha.