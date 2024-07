Temaki de salmão para fazer em casa

1 - Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo alto para esquentar. Quando abrir fervura, misture o arroz com cuidado e cozinhe com a panela semitapada por 20 minutos, ou até a água começar a secar.

2 - Abaixe o fogo e deixe por mais 7 minutos. Retire do fogo, tampe, cubra a panela com um pano de prato limpo e espere descansar por 10 minutos. Transfira o arroz para uma tigela e reserve.

3 - Em uma panela média, misture o vinagre, o saquê, o açúcar, o sal e o Ajinomoto. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Retire do fogo, use para regar o arroz ainda quente, misturando cuidadosamente com uma espátula para que todo o arroz seja temperado e deixe amornar.

4 - Em uma tigela, misture o salmão, o cream cheese e a cebolinha.

5 - Em cima do lado fosco da folha de alga, com uma colher ou espátula, espalhe o arroz até formar uma camada de cerca de 0,5 cm. Distribua o salmão e enrole em formato de cone, apertando a parte inferior. Repita o processo com os ingredientes restantes e sirva.

Dica

Se quiser, substitua o salmão por atum.

