Temaki de salmão com molho teriyaki caseiro

1 - Lave bem o arroz em água corrente. Cozinhe em uma panela média com a água. Ao ferver, abaixe o fogo e deixe até secar. Deixe descansar por 15 minutos.

2 - Coloque em uma panela pequena o vinagre, o açúcar e o sal e dissolva o açúcar. Regue o arroz com essa mistura. Cubra com um pano úmido.

3 - Misture o salmão, o cream cheese e a cebolinha.

Molho

4 - Misture os ingredientes e leve ao fogo médio em uma panela média até ferver e encorpar.

Montagem

5 - Corte cada folha de alga nori em 2 partes. Sobre o lado fosco da folha de alga, espalhe um pouco do arroz com a ponta dos dedos até a metade.

6 - Disponha o salmão no centro e enrole em formato de cone pressionando a parte inferior. Faça o mesmo com o restante dos ingredientes e sirva com o molho teriyaki.

Calorias: 190 a unidade

