Terrine crocante de nozes, uma versão irresistível do clássico francês

Creme de conhaque

1 - Leve ao fogo em uma panela média ¾ de xícara (chá) do leite, o leite condensado, o conhaque.

2 - À parte em uma tigela média, misture bem as gemas, o restante do leite e o amido de milho.

3 - Tempere as gemas com o leite aquecido e volte todo o creme ao fogo. Cozinhe até engrossar, sempre misturando para não empelotar.

4 - Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico em contato com o creme e refrigere.

Creme de nozes

5 - Aqueça em uma panela média ¾ de xícara (chá) do leite, leite condensado e aqueça.

6 - À parte, em uma tigela média, misture bem as gemas, o restante do leite e o amido de milho.

7 - Tempere as gemas com o leite aquecido, e retorne todo o creme ao fogo. Cozinhe até engrossar, sempre misturando para não empelotar. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e as nozes e misture bem.

8 - Transfira para uma tigela média, cubra com filme plástico em contato com o creme e refrigere.

Praliné

9 - Em uma panela média, misture o açúcar com ½ xícara (chá) de água e leve ao fogo médio até formar um caramelo âmbar.

10 - Tire do fogo, misture as nozes e distribua sobre um papel manteiga untado de manteiga ou spray desmoldante. Deixe esfriar.

11 - Transfira para um saco plástico e com um rolo de massa, quebre-o em pedaços pequenos. Reserve.

Calda

12 - Misture todos os ingredientes em um prato fundo.

Montagem

13 - Forre com filme plástico uma fôrma de bolo inglês de 27 cm x 14 cm.

14 - Coloque uma camada fina com o creme de conhaque.

15 - Umedeça os biscoitos na calda e faça uma camada com eles.

16 - Cubra com uma camada fina de creme de nozes. Repita o processo até finalizar o creme. Refrigere por pelo menos 12 horas. Vai restar uma porção de creme de conhaque para finalização.

17 - Vire a terrine em um prato ou travessa de servir, se necessário cubra com o creme de conhaque reservado e “cole” em todo o pavê o praliné. Sirva em seguida.

Dica

Faça o pavê no dia anterior.

