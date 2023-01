Tilápia assada com crosta de parmesão e limão

1 - Forre uma assadeira com papel alumínio, unte com um fio de azeite e coloque os filés de tilápia. Pincele-os, dos dois lados, com a manteiga e coloque o suco do limão sobre os filés;

2 - Tempere com sal, pimenta e tomilho fresco. Feche o papel alumínio e leve ao forno preaquecido, a 250 ºC por aproximadamente 15 minutos. Abra o papel alumínio e polvilhe;

3 - queijo parmesão ralado e raspas da casca de um limão. Leve ao forno por mais 10 minutos para dourar e gratinar o queijo. Sirva acompanhado de purê de batatas e arroz.