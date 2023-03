Tilápia na crosta de capim santo

1 - Na tijela, una a farinha panco, o capim santo picado e a casca do limão siciliano ralada. Mexa com o fuet. Tempere o filé de tilápia com sal e pimenta do reino moída na hora;

2 - Cubra os dois lados do filé de tilápia com a mistura da farinha panco com o capim santo e a casca do limão siciliano;

3 - Aqueça a frigideira antiaderente, solte um fio de azeite e passe o filé de tilápia dos dois lados, gerando uma crosta crocante;

4 - Paralelamente, no wok antiaderente preaquecido, adicione o azeite e doure a abobrinha, o cogumelo e o tomate;

5 - Efetue a correção de sal e pimenta do reino moída na hora e acrescente a salsinha. Adicione a manteiga. Saltei. Monte o prato com o filé no berço dos vegetais e cogumelos.