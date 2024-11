Tirashizushi de salmão e avocado, prato da culinária japonesa que vai te surpreender!

Arroz

1 - Lave em água fria várias vezes (até que a água saia quase transparente) para retirar o excesso de amido. Isso ajuda a deixar o arroz mais solto.

2 - Deixe o arroz de molho em água fresca por 30 minutos após lavá-lo. Isso proporciona que os grãos absorvam a água, garantindo um cozimento uniforme.

3 - Escorra a água e coloque-o em uma panela com 2 xícaras de água e, se quiser, um pedaço de alga kombu (para dar um sabor umami ao arroz). Cozinhe em fogo médio-alto até ferver.

4 - Assim que começar a fervura, reduza o fogo para o mínimo, tampe a panela e cozinhe por uns 15 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e deixe descansar, tampado, por mais 10 minutos.

Tempero para o arroz (sushi-zu)

5 - Enquanto o arroz cozinha, aqueça levemente o tempero em uma panela pequena. Adicione o açúcar e o sal e misture até dissolver bem. Não deixe ferver. Quando o açúcar estiver dissolvido, retire do fogo e reserve.

6 - Transfira o arroz cozido para uma tigela grande e larga (como um hangiri, se tiver). Espalhe-o delicadamente com uma espátula de madeira ou plástico.

7 - Aos poucos, regue-o com a mistura do tempero para sushi (sushi-zu), enquanto vai "fatiando" o arroz com a espátula, sem esmagá-lo, para que ele absorva o tempero uniformemente.

8 - Simultaneamente, use um leque ou ventilador para esfriar o arroz mais rapidamente, o que dará brilho.

Finalização

9 - Deixe o arroz esfriar até atingir a temperatura ambiente antes de usá-lo. Ele deve ficar grudento, mas com os grãos perceptíveis e firmes.

Cobertura

10 - Coloque o salmão sobre uma tábua de corte limpa. Corte-o em tiras finas, sempre no sentido contrário às fibras do peixe, para garantir maciez.

11 - Corte as tiras em cubos uniformes de 1 a 2 cm de espessura e reserve.

12 - Com uma faca afiada, corte o avocado ao meio no sentido longitudinal, ou seja, de cima para baixo ao redor do caroço. Gire as duas metades para separá-las.

13 - Para remover o caroço, segure firmemente uma metade e, com um golpe leve da faca, encaixe a lâmina no caroço. Gire a faca para soltar o caroço da polpa e retire-o da lâmina.

14 - Sem retirar a polpa da casca, use a ponta da faca para fazer cortes verticais e horizontais na polpa do avocado, criando uma grade (cuidado para não furar a casca). O tamanho dos cubos depende da preferência.

15 - Use uma colher para separar a polpa da casca, retirando os cubos. Passe a colher delicadamente ao longo da casca para soltar os cubos de maneira limpa.

Dica

Esprema um pouco de suco de limão no avocado para evitar que oxidem e fiquem escuros.

Montagem do Tirashizushi

16 - Em uma tigela, monte uma cama de arroz, uma camada de avocado e outra de salmão.

17 - Finalize com o molho de soja e sirva.

