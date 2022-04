Toast de creme de ricota com avocado e ovo pochet

1- Comece dourando as fatias de pão;

2- Espalhe uma quantidade generosa de creme de ricota sobre cada uma delas e disponha ½ de um avocado cortado em fatias e em cima de cada uma também;

3- Para o ovo pochet, coloque uma panela pequena com água até a metade no fogo para ferver. Assim que levantar fervura, coloque o vinagre e tempere a água com sal;

4- Misture a água com o batedor de arame até formar um redemoinho e quebre o ovo bem no centro dele. Deixe cozinhar por 3 minutos e depois retire com uma escumadeira. Repita a mesma coisa com os outros ovos;

5- Coloque cada ovo pochet sobre as toasts e tempere com sal e pimenta-do-reino;

6- Finalize com queijo parmesão ralado por cima.